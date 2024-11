Prende il via la rassegna ’Intrecci’

Prende il via oggi al Nuovo Cinema Corso di Finale la rassegna "Intrecci", tra fotografia, cinema e dialoghi, organizzata in collaborazione con Piazza del mercato e Mani Tese. Alle 18 sarà inaugurata la mostra "Witness to genocide" (che si potrà visitare fino al 20 docembre) che ritrae la vita e le violazioni dei diritti umani in territori palestinesi: lo foto sono state scattate da Mohammed Zaanoun, membro del collettivo Activestills. La ‘vernice’ sarà accompagnata dall’intervento di Giulio Di Meo di Witness Journal. Venerdì 12 dicembre alle 21 sarà proiettato il film "La storia di Souleymane" del regista francese Boris Lojkine, sulle condizioni di vita delle persone migranti e richiedenti asilo.

