Primo Consiglio, Antonietta Vastola presidente

Dopo quello di Maranello, primo consiglio comunale anche a Formigine, dove piazza Calcagnini ha fatto da cornice alla prima del sindaco Elisa Parenti, della Giunta e dei consiglieri. Ad aprire i lavori l’ex Sindaco Maria Costi, Maria Costi, in qualità di consigliere anziano che ha ottenuto più voti di preferenza personali e a seguire il giuramento del neosindaco Elisa Parenti e l’elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio (rispettivamente Antonietta Vastola del partito democratico e il leghista Davide Romani. "A tutti noi – ha detto Parenti nel suo discorso – spetta il compito di provare a dimostrare che i cittadini possono avere fiducia nelle istituzioni, che si può fare politica e amministrare una città con onestà, trasparenza, senza interessi personali, ascoltando le persone e provando a risolvere i loro problemi. Starà senz’altro in primis a me e alla nostra giunta, dare dimostrazione di impegno e abnegazione". Parenti ha poi ringraziato Maurizio Prandi e Simona Sarracino, "che al processo elettorale hanno dato un contributo fondamentale come candidati a sindaco", fissando poi nella questione demografica e negli strumenti dei servizi all’infanzia per arginarla, nella sfida del cambiamento climatico e della transizione energetica, nella centralità delle frazioni e nella questione della sicurezza i primi punti su cui si concentrerà da subito l’azione del governo cittadino. Maggioranza e opposizione hanno infine eletto i loro rappresentanti per il consiglio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico: per la prima si tratta di Alessandro Neviani, Giovanni Zini, Giulio Gibellini, Giulia Santunione, mentre i componenti di minoranza saranno Simona Sarracino, Maurizio Prandi, Francesco Borrelli.