Programma di mandato, FI si astiene: "Non diciamo no a prescindere"

Ha destato un certo clamore la scelta di Michele De Rosa, consigliere e capogruppo di Forza Italia, manifestata giovedì sera durante il primo consiglio comunale della nuova amministrazione. Al momento della votazione delle Linee programmatiche di mandato esposte dal neo sindaco Riccardo Righi, la maggioranza ha votato a favore, l’opposizione ha espresso voto contrario, fatta eccezione per De Rosa che si è astenuto. "Come ho ribadito anche in occasione del primo consiglio comunale – afferma De Rosa per motivare la sua astensione, concordata anche con il coordinatore cittadino di FI, Massimo Barbi – essere all’opposizione non significa attaccare, bocciare e votare contro ‘sempre e comunque’ tutto ciò che viene proposto dalla maggioranza. Questo concetto di politica è sbagliato, divisivo, non fa bene alla nostra città, e deve essere superato.

All’interno del Consiglio siamo divisi in gruppi politici distinti, ma non dobbiamo dimenticare che ci siamo candidati per il bene della nostra comunità: per tale ragione dobbiamo lavorare nella massima collaborazione. Ritengo che alcune delle azioni e delle intenzioni espresse dal sindaco, che dovrà dimostrare discontinuità su alcune scelte politiche fatte nella precedente legislatura – prosegue il capogruppo di FI – siano condivisibili e vadano in una direzione giusta. Sarà mia prerogativa vigilare e osservare affinché queste ‘belle’ premesse nei fatti si concretizzino realmente, con un’opposizione critica si, ma costruttiva". Entrando più nello specifico, De Rosa sottolinea che "con riferimento al centro storico, confido davvero che la nomina dell’assessore Paola Poletti, già commerciante, possa essere una garanzia per un maggior coinvolgimento dei negozianti nelle scelte cruciali per il rilancio del centro storico a partire dalla Ztl, una scelta insensata e dannosa senza prima intervenire su altri aspetti necessari come la riqualificazione delle vie e degli arredi urbani, l’aumento dei parcheggi, la programmazione di maggiori eventi e i trasporti pubblici adeguati e sostenibili. Anche in tema sicurezza il sindaco Righi dovrà dimostrare un vero e radicale cambio di passo rispetto alla gestione precedente. Lo stesso per lo sport, con nuove strutture sportive e un adeguamento di quelle esistenti che possano soddisfare l’esigenza delle associazioni sportive del territorio".

Maria Silvia Cabri