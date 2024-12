"Pronta a partire per l’Erasmus"

"Quest’anno non fatto grandi viaggi. Nei giorni prima di Natale ho visitato in giornata alcune città italiane tra cui Verona, Bologna e Milano per fare alcuni acquisti. Per Capodanno invece rimarrò a casa, il 4 gennaio partirò per l’Erasmus a Glasgow, in Scozia, quindi ho preferito passarlo qui. Studierò e mi riposerò un po’ con i parenti prima di partire". Un approccio pragmatico, quello di Francesca Lodi, che ha preferito sacrificare la frenesia delle festività per prepararsi al meglio all’importante esperienza di studio all’estero che la attende, ma anche un racconto che evidenzia il crescente fenomeno dell’Erasmus e l’adesione di diversi studenti universitari.