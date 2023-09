Protezione civile, Luppi tra i volontari

Si è concluso nel week-end a Cavezzo il corso base per essere abilitati ad essere volontari operativi di Protezione Civile. Il corso si è tenuto in due momenti diversi: sabato mattina si è svolta la prova pratica a Marzaglia, nel centro unificato. Il corso, invece, si è svolto in tre serate, per quanto riguarda la parte teorica, nella biblioteca di Cavezzo. "Hanno partecipato a Cavezzo 38 persone, tra cui il sindaco Lisa Luppi – commenta Ivan Panzani, formatore della Protezione Civile –. Reduci dalle grosse emergenze, come quelle della Romagna, sono tante le persone che ora chiedono di essere formate". Il corso ha avuto esito positivo: tutti ‘promossi’.