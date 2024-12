Provincia, il bilancio. Via libera a 57 milioni per strade e scuole

Via libera del Consiglio provinciale al bilancio di previsione 2025-2027 e al Documento unico di programmazione dove sono previsti gli investimenti della Provincia di Modena nei prossimi tre anni, che sono pari a 57,4 milioni di euro su strade e scuole superiori di cui 53,9 milioni destinati alla viabilità e 3,4 milioni di euro per l’edilizia scolastica.

In particolare, il prossimo anno le risorse investite sulla viabilità ammontano a 15,8 milioni di euro, 26,6 milioni sono previsti nel 2026 e 11,6 milioni di euro in programmazione per il 2027.

Tra gli interventi in programma sono previsione una serie di interventi sui ponti provinciali, tra cui il consolidamento del ponte di Concordia, oltre alle manutenzioni stradali, ai ripristini su frane e dissesti in Appennino, anche a seguito delle alluvioni di maggio e giugno 2023, e i nuovi tratti della Ciclovia del Sole tra Concordia e Mirandola.

Attualmente, sulla viabilità, i principali cantieri in corso riguardano il completamento dell’ultimo tratto di Pedemontana e il consolidamento dei ponti che fanno parte del piano di monitoraggio avviato negli scorsi anni e che proseguirà fino al 2029.

Sulle scuole sono in corso e proseguiranno nel 2025 varie opere già in fase di esecuzione, tra cui i due cantieri di miglioramento sismico dell’edificio scolastico e della palestra nel polo Cavazzi Sorbelli Marconi a Pavullo, del Fermi di Modena, della palestra dell’istituto Meucci di Carpi, del Barozzi di Modena. Sono in corso di ultimazione la nuova “scuola jolly” e la nuova palestra al polo Leonardo a Modena, oltre agli ampliamenti degli istituti Fanti e Da Vinci a Carpi. Per l’istituto Spallanzani è in corso di costruzione anche un nuovo edificio scolastico a Vignola e la palazzina C a Castelfranco Emilia.

Tra gli interventi in previsione ci sono una serie di miglioramenti sismici tra cui il Muratori San Carlo, Tassoni e la palazzina E, C e D del Corni a Modena, dell’istituto Levi Paradisi a Vignola, mentre sono previsti anche una serie di interventi di consolidamento strutturale al polo Wiligelmo Guarini di Modena, al Fanti di Carpi e allo Spallanzani di Castelfranco. Sono inoltre in previsione manutenzioni e riqualificazioni di aree esterne al polo scolastico Guarini Wiligelmo di Modena per creare nuovi spazi anche per le scienze motorie.

La Provincia ha poi in previsione l’alienazione di alcuni beni immobili tra cui alcuni locali in via del Passatore a Campogalliano (valore stimato 720mila euro), la dorsale di adduzione gas metano da Cascina Galassi a Pavullo a Roncoscaglia di Sestola e la dorsale di adduzione gas metano da Casona di Marano a Monteorsello in Comune di Guiglia (valore stimato per i due immobili di 1,4 milioni di euro) oltre all’ex caserma dei Carabinieri di Montefiorino (valore stimato 150mila euro).