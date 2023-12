Pulitanò: "R-Nord, il Comune valuti l’abbattimento"

"Da mesi, per non dire anni, Fratelli d’Italia denuncia situazioni di spaccio, degrado e insicurezza che caratterizzano alcune specifiche zone di Modena. Sono all’ordine del giorno episodi di spaccio, violenza e degrado per le principali vie della città, tra il completo silenzio del Pd che non ha mai voluto affrontare la questione – ha detto Pulitanò, presidente provinciale di Fratelli d’Italia – R-Nord è l’emblema di questa totale incapacità politica e amministrativa: a fronte del restyling dell’area, che ha comportato un esborso economico per i contribuenti di circa 20 milioni di euro, non è corrisposta nessuna reale soluzione in termini di sicurezza e decoro urbano".

"Il ‘dormitorio R-Nord’ – prosegue Pulitanò –è diventato un rifugio per senzatetto e tossicodipendenti, situazione che desta paura e preoccupazioni nei residenti che non si sentono più sicuri nemmeno a casa propria. Ed è proprio di questa mattina la notizia di un’aggressione ai danni di una barista per avere la colazione gratis. La domanda sorge spontanea: qual è la ratio degli investimenti dell’Amministrazione Muzzarelli? La scelta di sperperare risorse pubbliche per una riqualificazione che incentiva soltanto degrado e criminalità è una scelta completamente avulsa dalla realtà. Il Sindaco sta tentando di mettere un cerotto per tamponare una ferita terminale senza apparenti motivi, se non quello di dar lustro al Partito Democratico in vista delle prossime elezioni amministrative".