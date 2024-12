"Questa giunta non sa investire. I risultati sono molto deludenti"

Basso cabotaggio, lecito aspettarsi di più. Visto dai banchi dell’opposizione, il primo bilancio di previsione della Giunta Mesini regala pochissimo alla città. "Ci aspettavamo un bilancio ambizioso dalla nuova amministrazione, ma analizzando i risultati, emergono solo un paio di chilometri di pista ciclabile, in parte già esistenti, la ristrutturazione della pista di atletica e la creazione di una mensa scolastica", scrive Francesco Macchioni, capogruppo dell’omonima lista civica, che sottolinea come "l’amministrazione rimarca come il Governo tagli le risorse di 400mila euro, e al contempo ne investe 200mila in consulenze esterne, sprecando risorse che potevano essere destinate ad altro". Critiche analoghe dai banchi di Fratelli d’italia, cui questo primo bilancio della Giunta Mesini appare quantomeno dimesso.

s.f.