Ragazze investite nell’autogrill a Modena: il video choc

Per approfondire:

Modena, 27 febbraio 2023 – Escono dall'autogrill una accanto all'altra e a passo spedito si dirigono verso l'auto dove ad attenderle ci sono i genitori. La più grande si guarda le spalle più volte, proprio per scongiurare l'arrivo di un'auto ma quella vettura arriva all'improvviso e travolge entrambe.

Le due ragazze vengono investite nell'autogrill sull'A22

La più piccola sbatte violentemente sul cofano per poi finire a terra. Intanto l'auto pirata accelera e fugge in autostrada. Sono immagini agghiaccianti quelle immortalate nel video choc registrato da un automobilista che domenica mattina attraversava l’autogrill ADS Campogalliano est, sull’A22 proprio mentre due sorelle, di 17 e 26 anni, dirette in vacanza con i genitori sono state travolte da un'auto pirata.

La telecamera installata sulla vettura dell'uomo ha ripreso ogni passaggio del drammatico investimento e – dalle immagini – si nota chiaramente come il pirata, dopo averle travolte, accelera e scappa. L'uomo – 35 anni, originario dell'Est Europa ma residente nel Lazio - ha proseguito la sua corsa per schiantarsi qualche chilometro più avanti, al casello di Carpi, finendo a sua volta in ospedale.

Le condizioni di tutti e tre i feriti, le sorelle e l'uomo sono stabili. Fortunatamente le sorelle non hanno riportato gravi lesioni. Ora la polizia stradale, intervenuta nell'immediatezza sul posto, sta cercando di ricostruire la dinamica dell'investimento anche alla luce del video diffuso dal cittadino. All'uomo – in cura pare per una patologia psichica – saranno sicuramente contestati reati pesanti.