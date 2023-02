Rapina col cutter all’ora di chiusura Sequestrati bancarie e tre clienti

"Questa è una rapina": erano circa le 12.3013 di ieri mattina quando due persone con il volto parzialmente travisato sono entrate alla Banca SanFelice 1893, di viale Manzoni a Carpi. Cappellino in testa, guanti, hanno minacciato i presenti con un cutter in mano per avere i soldi dell’istituto di credito.

In quel momento, poco prima della chiusura, erano presenti tre clienti e due bancarie: i malviventi hanno obbligato tutti ad entrare in una stanzetta attigua a quella centrale. In questo modo hanno avuto il tempo di attendere l’apertura della cassaforte temporizzata: da questa hanno prelevato il contenuto che, secondo una prima ricostruzione, si aggirerebbe sui 17mila euro. Dopo di che si sono allontanati a piedi dalla banca; qualcuno riferisce di avere visto una macchina accesa aspettarli fuori, con a bordo un terzo uomo, il cosiddetto palo. Non si sono registrati feriti tra gli ostaggi; nonostante la comprensibile tensione data dalla situazione, secondo alcune testimonianze i malviventi avevano un atteggiamento calmo con i clienti e le cassiere, parlando anche con una signora che manifestava un notevole senso di smarrimento. La situazione non è degenerata, grazie anche alla professionalità e preparazione delle due bancarie che hanno mantenuto i nervi saldi. Pare si trattasse di due italiani, in base a quanto riportato da alcuni testimoni, ma sono in corso accertamenti per individuare i malviventi e recuperare la refurtiva.

Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Mobile di Modena e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi.

La Polizia Scientifica, sul luogo, ha eseguito tutti i rilievi necessari ai fini della identificazione dei due rapinatori. Sono stati recuperati i video di sorveglianza dell’istituto di credito, che ora sono al vaglio degli investigatori, che non escludono alcuna pista. Il tutto si è svolto in pochi minuti: chi lavora negli uffici e nei negozi in prossimità dell’istituto bancario, così come i residenti, riferisce di non essersi accorto che stava avvenendo una rapina. Oggi l’istituto bancario sarà regolarmente aperto.

Maria Silvia Cabri