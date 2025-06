Resta incastrato nei rovi: soccorso ai laghi Curiel

Era andato a correre ma, addentrandosi nei campi, ha però perso il sentiero principale ed è finito tra i rovi, rimanendo lì per ore, incastrato e ferito ma anche accaldato, viste le alte temperature di ieri. Dopo aver lanciato l’allarme, è stato individuato e tratto in salvo dai vigili del fuoco. E’ accaduto ieri pomeriggio ai laghetti Curiel di Campogalliano. L’uomo, 68 anni, si era recato ai laghetti intorno alle 16. All’improvviso – perdendo il percorso principale – si era trovato in mezzo ai rovi, tra i quali era rimasto incastrato con gli abiti, tanto da graffiarsi in più parti del corpo. I pompieri, non con poca fatica sono riusciti a raggiungerlo e a liberarlo per poi ristorarlo subito con acqua.

Sul posto sono accorsi anche i sanitari del 118 che hanno preso in carico il paziente, medicandolo. L’uomo riportava diversi tagli.