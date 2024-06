Restano Goldoni e Calciolari. Risultati oltre le aspettative

Strappano la riconferma sia il sindaco di centrosinistra di Medolla Alberto Calciolari, che il sindaco civico di area centrodestra di San Felice Michele Goldoni. Per entrambi più facile del previsto. Calciolari, che 5 anni fa fu favorito dalla spaccatura del centrodestra locale, divisosi su due liste e fu eletto col 46,91%, questa volta ha avuto un risultato inatteso arrivando a prendere con la sua lista "Vivi Medolla" 1.664 voti (60,66%). La sua avversaria Lavinia Zavatti con la sua civica di centrodestra "Medolla al centro" è rimasta staccata a 1.079 voti (39,34%), e non è riuscita nell’intento di ricucire la frattura della volta scorsa. Anche la riconferma di Michele Goldoni non era data per scontata, poiché si è trovato a combattere come avversario lo storico sindaco del terremoto Alberto Silvestri. E anche in questo caso il risultato è stato inequivocabile. Con "Noisanfeliciani" Goldoni ha ottenuto il 54,37%, mentre Silvestri con "Rigeneriamo San Felice" non è andato oltre il 45,63%.

"Vorrei ringraziare di cuore tutti gli elettori. Guidare questa straordinaria comunità – ha detto Goldoni – è un grande onore, ma anche una notevole responsabilità. Continuerò a mettere tutto il mio impegno al servizio dei cittadini".

Alberto Greco