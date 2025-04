Restyling degli uffici postali, prosegue il ’Piano Decoro’

Prosegue anche nella nostra provincia il ’Piano Decoro’ di Poste Italiane, "un progetto in linea con la missione sociale dell’azienda" che ha avviato, dalla fine dell’anno scorso e in alcuni uffici postali, diversi interventi immobiliari al fine di migliorare l’accoglienza di clientela e personale. In tutta l’Emilia-Romagna sono già stati realizzati oltre 100 interventi e altri 100 sono già programmati, coinvolgendo più di 115 siti. Nello specifico, in provincia di Modena gli interventi già realizzati sono stati circa 20 ed hanno interessato sia gli uffici postali dei centri più grandi come Modena, Carpi, Sassuolo sia quelli dei comuni più piccoli come Mirandola e Fiorano Modenese.

"Il Piano Decoro proseguirà anche durante l’anno in corso con la programmazione già nei prossimi mesi di altri undici interventi sia nelle sedi più grandi che in territori come Nonantola e Soliera. Tra le opere principali del progetto si va dalla manutenzione e pulizia delle aree verdi di proprietà aziendale, alle opere di pulizia straordinaria degli ambienti interni degli uffici postali, sia ’front’ e ’back office’, alla generale revisione degli intonaci con successiva ritinteggiatura degli spazi interni, e alla manutenzione del percorso tattile sul piano di calpestio per consentire alle persone ipovedenti la piena autonomia negli spostamenti all’interno della sala al pubblico senza l’ausilio di assistenza.

"Con questa iniziativa vogliamo rispondere alle aspettative di ogni cittadino, rendendo le nostre sedi più accoglienti e funzionali – dichiara il referente del ’Piano Decoro’ della Macro Area Centro Nord (Emilia- Romagna, Toscana, Marche e Umbria) Houssem Trabelsi – Siamo certi che un’ambiente curato e organizzato possa fare la differenza nell’esperienza del servizio offerto e questo è il nostro obiettivo".