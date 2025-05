Rifiuti, è partita la ’rivoluzione’. Carta e plastica, ecco i cassonetti: "Sono a disposizione di tutti"

Come era stato anticipato, a partire dal 2 giugno il centro storico sarà interessato ad un’importante riorganizzazione del servizio raccolta rifiuti e sui viali, ieri, sono stati posizionati i cassonetti promessi e tanto attesi. L’obiettivo era ed è quello di migliorare il decoro urbano e semplificare la raccolta differenziata, superando in modo definitivo l’uso dei sacchi a terra.

Il nuovo sistema prevede che ogni tipo di rifiuto venga conferito esclusivamente in contenitori rigidi, ovvero in bidoni carrellati o bidoncini, da posizionare negli androni condominiali o all’interno delle proprietà private. Solo le abitazioni singole che non dispongono di spazi adeguati potranno esporre i contenitori all’esterno.

Nella giornata di ieri il Gruppo Hera ha posizionato i nuovi 30 cassonetti per la carta e 30 per la plastica. Nel cuore della città, quindi comincerà ad essere attivo il nuovo sistema, e per agevolare questa transizione sono stati anche distribuiti materiali informativi e messo a disposizione un infopoint punto Smeraldo in piazza Grande, fino al 14 giugno. La nuova raccolta rifiuti prevede due modalità di azione: nel primo caso, i rifiuti potranno essere conferiti nei bidoncini o carrellati posizionati negli androni o nelle pertinenze private dei palazzi, che saranno poi ritirati secondo il nuovo calendario da personale incaricato Hera, oppure, nel secondo caso, sarà appunto possibile fare riferimento ai cassonetti sui viali. Il punto principale, che sta a cuore alle istituzioni, è quello di evitare che alcun sacchetto o contenitore venga più esposto in suolo pubblico. Franco Cerfogli, Responsabile Hera del distretto nove, ha spiegato e dimostrato come buttare i rifiuti nei nuovi cassonetti: "Il conferimento dei rifiuti, che avviene solo attraverso l’utilizzo della tessera, sarà ad accesso libero e gratuito, per tutti i residenti e per gli abitanti nelle zone limitrofe.

Dopo aver avvicinato la tessera al lettore, il cassonetto deve essere aperto schiacciando l’apposito pedale, che dovrà essere rilasciato al termine dell’inserimento dei rifiuti. Le carte ed il cartone vanno buttate senza sacco, inoltre il materiale dovrà essere accuratamente piegato, perchè i nuovi cassonetti sono pensati per limitare i conferimenti non conformi" Roberto Boloni, Architetto coinvolto nel progetto, ha ribadito l’obiettivo principale di questa modifica: " Questa corrisponde solo alla prima fase del progetto che abbiamo in mente, ci auguriamo di estendere questo sistema su tutto il territorio entro la seconda parte del prossimo anno".

I cassonetti per la carta e la plastica che andranno a sostituire i sacchi lasciati a terra sulla corona dei viali si trovano in viale Tassoni, Vittorio Veneto, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele II, via Bono da Nonantola, via Ganaceto, via Berengario, via S. Orsola, via Fontanelli, viale Monte Kosica, piazzale Risorgimento, via S. Giovanni del Cantone, viale Caduti in Guerra, viale delle Rimembranze, viale Muratori, viale Martiri della Libertà viale V. Reiter, viale N. Fabrizi.