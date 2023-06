"Ring-dora in piazza, la boxe combattuta con lealtà e in sicurezza"

La boxe combattuta in sicurezza e rispettando tutte le regole di questo antico sport in piazza Matteotti per il secondo anno consecutivo dà vita a un evento tra musica e relax. Ivan Lambertini e Francesco Vulcano, gli organizzatori raccontano la giornata: "All’evento Ring-dora in piazza ieri abbiamo avuto una intera giornata dedicata allo sport e il pubblico è stato davvero numeroso. Nella nostra palestra da tre anni ospitiamo molti pugili di ogni ordine e grado, circa 260 di cui 50 donne a cui insegniamo le regole di questo sport. Abbiamo dieci incontri, con le ballerine tra round e l’altro, con i vari vincitori. Musica, sorrisi e cazzotti secondo le regole". L’evento è stato aperto dall’assessore al centro storico Andrea Bosi: "Siamo al secondo anno e io penso che portare le manifestazioni sportive, come questa e altre, nel cuore del centro storico significa diffondere il valore intrinseco dello sport".

Dopo l’inaugurazione fino a sera si sono dati appuntamento sul ring di piazza Matteotti dieci pugili, comprese due donne.