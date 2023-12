Riscatto non pagato, gli hacker pubblicano i dati sanitari dei pazienti sul dark web

Modena, 14 dicembre 2023 – Avevano fatto partire il countdown: 18 ore di tempo per pagare il riscatto, tre milioni di dollari in criptovalute, altrimenti avrebbero iniziato a pubblicare i dati dei pazienti.

E così è stato: l'azienda sanitaria non si è 'piegata' al ricatto e i cyber criminali, oggi, hanno pubblicato sul dark web (una piattaforma non raggiungibile dai normali motori di ricerca) tutti i dati copiati in seguito all’attacco informatico dello scorso 28 novembre.

Ieri ne avevano diffusi solo una minima parte.

Attacco alla sanità pubblica, gli hacker hanno chiesto tre milioni di dollari in bitcoin ma l'Ausl di Modena si è opposta

L'azienda, infatti, conferma come oggi si sia verificata una seconda pubblicazione sul dark web di dati copiati in seguito all’attacco hacker.

"La pubblicazione è stata effettuata a fronte della ferma opposizione al pagamento del riscatto, di cui è stata reiterata la richiesta dagli hacker – sottolineano dall'Ausl. In primo luogo l’Ausl condanna in maniera ferma l’azione criminale compiuta. Le Aziende sanitarie modenesi sono esse stesse vittime a fianco dei cittadini di un vero e proprio attacco alla sanità pubblica e assicura il massimo impegno nel garantire le informazioni su quanto sta accadendo, ribadendo però la necessità di assicurare al contempo anche il rispetto della riservatezza delle indagini in questa delicata situazione, come è avvenuto sin dal primo giorno. Ogni azione degli hacker è notificata al Garante della Privacy e alle autorità inquirenti, così come ogni ulteriore elemento utile alle indagini".