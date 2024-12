Robot chirurgico, ok alla raccolta fondi

Cresce lo sforzo per accelerare l’acquisto del robot chirurgico per il reparto di Ortopedia dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola. Il dottor Valter Merighi, rappresentante di AMO, la presidente dei Lions Club Mirandola Sonia Menghini e il presidente del Rotary Club Mirandola Mirco Besutti, promotori della iniziativa solidaristica che eleverà la qualità ed intensità delle prestazioni dei medici ortopedici, nei giorni scorsi presso la Sala Giunta del Municipio di Mirandola hanno ritirato le cassettine di "Insieme per la salute". Le cassettine rappresentano un ulteriore punto di raccolta per le offerte destinate a raggiungere l’ambizioso obiettivo economico utile all’acquisto (140mila euro).