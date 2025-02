Robot chrirugico per l’ospedale. Raccolta fondi quasi completata

Sta per essere centrato l’ambizioso obiettivo della raccolta fondi per donare un avanzato robot chirurgico, tecnologicamente all’avanguardia, da mettere a disposizione del reparto di Ortopedia dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, diretto dal dottor Alfonso Calogero. Raccolti a oggi 112mila euro dei 147mila che si ci si era proposti come traguardo. L’iniziativa benefica lanciata attraverso lo slogan "Insieme x la Salute", promossa dall’unione di intenti di Rotary Mirandola, Lions Mirandola, Amo Nove Comuni Area Nord e tanti altri soggetti, che hanno condiviso questo che è diventato un autentico "progetto di comunità", era partita alla fine di novembre e in questi mesi ha visto un crescendo ed un moltiplicarsi di attività e manifestazioni finalizzate a coinvolgere le imprese, la popolazione ed il territorio, che nelle varie tappe hanno portato a stringersi attorno agli organizzatori oltre 2.000 persone. Un contributo prezioso è arrivato anche dalle cassettine di raccolta posizionate nelle attività commerciali e, in particolare, nelle farmacie, riempite con grande slancio solidale. L’iniziativa di raccolta fondi si concluderà ufficialmente il prossimo giovedì 27 febbraio, termine ultimo fissato dagli organizzatori per il raggiungimento dell’obiettivo. "Dopo consegneremo la somma raccolta – fa sapere il dottor Valter Merighi, presidente di Amo Area Nord – all’Azienda Usl che verrà impiegata per il pagamento delle prime due rate annuali definite per leasing di questo strumento che ha un costo molto elevato, ma prestazioni davvero eccezionali in termini di precisione e recupero dei pazienti. Inizialmente per seguire la formazione del personale tecnici della ditta affiancheranno per un periodo di circa due mesi i nostri eccellenti professionisti". A sostegno del progetto si è spesa più volte anche la sindaca di Mirandola, Letizia Budri, che ribadisce: "Questa straordinaria mobilitazione dimostra il cuore grande della nostra comunità. Ringraziamo tutti coloro che stanno contribuendo con generosità a un progetto che porterà un significativo miglioramento dei servizi sanitari del nostro ospedale". Il robot in arrivo permetterà al chirurgo di eseguire interventi complessi, che miglioreranno l’accuratezza, la sicurezza e i risultati per i pazienti. E’ progettato per eseguire procedure come la sostituzione articolare con una precisione millimetrica.

Alberto Greco