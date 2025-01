Rogo in una casa a Pavullo, un ferito

Spaventoso incendio ieri pomeriggio a Pavullo. Intorno alle 16.30, in via Fontanamora le fiamme hanno devastato all’improvviso il sottotetto di una villa. Le fiamme hanno spaventato i proprietari dello stabile che si sono dunque subito allontanati dando immediatamente l’allarme.

Sul posto per l’emergenza sono accorsi i pompieri partiti da Pavullo, Vignola e Fanano. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno impiegato circa tre ore per avere ragione delle fiamme e domare la situazione.

Si è infatti reso necessario anche l’intervento dei sanitari del 118 poiché, nel tentare di spegnere le fiamme il proprietario di casa è rimasto leggermente ferito. Il fuoco ha ustionato le sue mani provocandogli delle lievi ferite. I sanitari quindi lo hanno immediatamente medicato sul posto. Grazie all’immediato intervento delle squadre dei vigili del fuoco si è evitato il peggio: oltre al sottotetto devastato, il resto della casa non ha infatti riportato danni ingenti.

Sono ancora in corso gli accertamenti per valutare le cause del rogo.