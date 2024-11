Rogo nel garage di un’abitazione in via Paglierine

Spaventoso incendio ieri mattina all’interno di un garage a Concordia, in via Paglierine. Per cause ancora in corso d’accertamento, infatti, le fiamme si sono propagate velocemente all’interno del box auto di un’abitazione. Sul posto sono accorsi i pompieri del distaccamento di San Felice che, nonostante il rogo avesse già incenerito buona parte del contenuto del garage, sono riusciti in breve tempo a domare le fiamme, scongiurando che le stesse si allargassero all’edificio. Nessuno degli abitanti dell’abitazione è rimasto ferito. Elevato il quantitativo di materiale presente nel garage appunto ma, grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, si sono scongiurati danni peggiori. Sul posto ieri mattina sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato. Sono ora in corso indagini per risalire alle cause del rogo, al momento non identificate. Non si esclude che lo stesso possa essersi generato da un corto circuito.

Attimi di paura, quindi, ieri mattina a Concordia, ma per fortuna nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.

v. r.