Rogo nella notte, danni a un capannone

Erano le nove di sera quando, lo scorso sabato, le fiamme hanno iniziato a divampare nel capannone di una ditta in via Cesare Della Chiesa. Proprio a quell’ora, infatti, è subito scattato l’allarme e per domare le fiamme sono arrivati, sul posto, quattro mezzi del vigili del fuoco, che sono riusciti così a intervenire tempestivamente per scongiurare il peggio.

I pompieri, sabato sera, sono rimasti in via Della Chiesa per diverse ore, fino alla mezzanotte inoltrata, per riuscire così a completare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Nonostante il fumo e le fiamme sprigionate da un capannone, l’incendio non ha provocato alcun ferito perché a quell’ora, il capannone coinvolto dal rogo, era vuoto e all’interno, fortunatamente, non vi era nessuno.

Attualmente, sono in corso accertamenti sulle cause dell’incendio, che sembra di natura accidentale. Riavvolgendo il nastro, un altro incendio, in un’azienda situata in provincia, si era verificato soltanto due settimane fa, precisamente in una grossa ditta di prodotti per la ceramica, a Sassuolo.

Erano le 8.30 del mattino quando a fine dicembre scattò l’allarme a Sassuolo: in quel caso però il rogo si era sviluppato nei macchinari situati al secondo piano interrato e i lavori di spegnimento erano risultati lunghi e delicati viste le altissime temperature raggiunte. Grazie al tempestivo intervento dei pompieri, però, il rogo era stato circoscritto e non si erano, nemmeno in quel caso, registrati feriti. Ingenti, invece, i danni.