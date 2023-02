Romano Prodi sulle piste del Cimone

Romano prodi oggi sul Cimone

Sestola (Modena), 14 febbraio 2023 – Quattro ore di sciate oggi sulle piste del Cimone per Romano Prodi, noto politico, economista ex Presidente della Commissione europea e del Consiglio dei Ministri italiano. Nei giorni scorsi avevano fatto tappa al Cimone ex calciatori nazionali e attuali commentatori tv come Gianluca Pagliuca e Giancarlo Marocchi.

Prodi, 82 anni, ha effettuato alcune sciate apprezzando condizioni ideali a Passo del Lupo, con neve dai 60 agli 80 cm, piste perfette, sole e clima gradevole.

Dopo quattro ora di sciate, il presidente del consorzio Luciano Magnani si è complimentato con Prodi per i suoi gesti atletici. Prodi dal suo canto ha fatto i complimenti alla stazione: ‘Una bellissima giornata sulla neve. E’ la seconda volta che vengo a sciare qui, in una zona che conosco benissimo per tante escursioni in bici. Faccio davvero i complimenti a tutti per l’ottima preparazione delle piste e per l’accoglienza calorosa’. Dopo le oltre 6mila presenze di sciatori ed escursionisti sulle piste del Cimone lo scorso week-end, vi sono buone presenze anche nei giorni feriali, con 24 piste aperte a asso del Lupo, Lago Ninfa, Polle e Cimnoncino.

Il presidente consorzio Cimone Luciano Magnani, dopo Gianluca Pagliuca e Giancarlo Marocchi nei giorni scorsi, è contento che la zona continui ad attirare ex campioni ed attuali dirigenti e commentatori sportivi che valorizzano anche la pratica dello sci. Nella zona dell’alto Frignano si ricorda, ad esempio Romano Prodi in viste di “cicloturista” che fece da apripista per la tappa del Giro d’Italia 2000 che sarebbe passata in zona, assieme al commentatore tv Davide Cassani che stava per diventare Commissario tecnico della nazionale ciclismo. “Conosco bene questa bella parte d’Appennino –disse- dove spesso sono arrivato in bici da Bologna.”

g.p.