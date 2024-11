Rotatorie e decoro urbano: "Cerchiamo nuovi sponsor"

Un avviso pubblico per occuparsi di ventidue rotatorie, rivolto alle aziende locali. L’Amministrazione di Fiorano Modenese, tramite Fiorano Gestione Patrimoniali, gestore delle strade comunali, punta ad ammodernare le rotonde coinvolgendo le ditte del territorio: queste, potranno beneficiare di un contratto di sponsorizzazione della durata di sei anni che permetterà loro di installare un cartello pubblicitario all’interno della rotatoria e nelle aree adiacenti (nel rispetto del Codice della Strada). Ciascuna azienda potrà gestire al massimo cinque rotatorie, con annesse aiuole e bordi laterali di intersezione, impegnandosi a manutentarle ove necessario. Una formula ‘do ut des’ che permette sia al Comune che ai privati di giovare delle potenzialità di Fiorano, avvicinando i cittadini alle realtà produttive; binomio che non sempre ha trovato uno scambio equo e proficuo da ambo le parti. "Possiamo dirci soddisfatti – spiega la vicesindaca Monica Lusetti – di aver iniziato a mettere mano a uno dei primi obiettivi che ci eravamo dati come Amministrazione. Ringraziamo gli uffici per averci lavorato e, anticipatamente, le aziende che collaboreranno. Tra pubblico e privato sono già in essere collaborazioni e questa è un’iniziativa in più che va nella giusta direzione. Tra i requisiti fondamentali abbiamo messo, in continuità con quanto promesso, la sostenibilità ambientale del progetto. Riusciamo a realizzare così - continua Lusetti - un’opera di decoro urbano, tema assai sentito dalla cittadinanza fioranese".