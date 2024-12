Ruspe e spalatori in azione sulle strade. Scatta il divieto di sosta nelle piazze

Anche ieri ruspe e spalatori sono stati impegnati in Appennino a proseguire le operazioni di pulizia e rimozione della neve dalle strade e dalle piazze, così come ha fatto gran parte dei cittadini con l’impiego di turbine o di pale a mano per sgomberare o allargare viottoli di accesso alle loro case o ai laboratori aziendali. Ai lati delle strade si sono formate muraglie di neve con altezze che non si vedevano da anni. A Montese, ad esempio, ieri il Comune ha applicato l’ordinanza di otto anni fa, del 7 febbraio 2015 che stabilisce, in occasione di precipitazioni nevose, "il divieto di sosta in Piazza Repubblica, Piazza Quattro Novembre, Via Roma (zona Mercato) per il tempo necessario ai mezzi spartineve".