"Sacca partecipa", il laboratorio

Entra nel vivo, domani, con il laboratorio di progettazione, il percorso partecipativo "Sacca partecipa. Nuovi spazi di legalità e socialità", per ideare insieme il riutilizzo del bene confiscato alla criminalità organizzata di via Anderlini 89/D, al primo piano del Centro commerciale Sacca. Dopo l’incontro formativo e informativo che si è svolto sabato scorso, cui è seguita una visita all’immobile, oltre al questionario online rivolto alla città che si può compilare online fino a oggi dalla pagina istituzionale (https://comune.modena.it/saccapartecipa), è ora possibile presentare proposte attraverso la piattaforma digitale oppure partecipando al laboratorio, in programma domani, alle 9, all’Aula magna della scuola Marconi, dedicato ad analizzare i bisogni sociali cui il bene può rispondere e a proporre modalità gestionali innovative. L’ultimo atto del percorso si svolgerà giovedì 8 maggio alle 20.30 alla Sala Pucci (largo Pucci 40) con un incontro di restituzione dei risultati. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Legalità e sicurezze del Comune di Modena all’indirizzo email saccapartecipa@comune.modena.it.