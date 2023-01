Saldi, la corsa non c’è più "Sconti ormai tutto l’anno"

di Sofia Silingardi Tornano i saldi invernali e qualcuno ne approfitta, ma per molti "non è più come una volta". Nella giornata di ieri, Mirca Baldini (nella foto al centro con Beatrice), di Zinipa, racconta che "oggi siamo partiti abbastanza bene, speriamo continui così, anche se in questi giorni c’è pochissima gente in giro. È un modello che non funziona più, adesso i negozi per vendere sono sempre in saldo. Si inizia con il blackfriday, poi anche durante la settimana di Natale per vendere ci si aiuta con qualche sconto. Ma è tutta un’altra cosa: 20 anni fa c’era la stagione dei saldi e si aspettavano gli sconti, adesso no. Poi un po’ aiuta, ma non più di tanto". Ed è d’accordo Stefano Lanozzi, titolare di Black Store Modena, "sta andando normale, la gente non si strappa più i capelli come una volta: la stagione dei saldi è cambiata. Ora comprano le cose di tendenza, non guardano più i prezzi o se costa poco, se gli serve lo prendono altrimenti no. Un tempo si mettevano in saldo prodotti anche fuori moda e si riuscivano a vendere lo stesso, adesso solo il prodotto di moda, è diverso". Da Tangò, il titolare Sauro Goldoni...