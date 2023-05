Uccise a fucilate la moglie e la figlia di lei, Salvatore Montefusco a processo il 26 ottobre

Modena, 22 maggio 2023 – Finirà davanti al giudice il prossimo 26 ottobre Salvatore Montefusco imprenditore edile in pensione di 71 anni che il 13 giugno dello scorso anno uccise la moglie di origini rumene Gabriela Trandafir, 47enne, e la figlia della donna, la 22enne Renata, nella loro abitazione a Castelfranco, il giorno prima che si celebrasse l’udienza per la separazione. Il giudice per l’udienza preliminare Barbara Malvasi ha anche ammesso diverse parti civili al processo, respinta la richiesta di rito abbreviato.

Le parti civili al processo saranno il Comune di Castelfranco, la Provincia di Modena, l’associazione Casa delle donne contro la violenza, il figlio minore della coppia, due fratelli, una sorella e la madre della 47enne uccisa. Secondo i legali della famiglia Trandafir, Gabriela tra denunce ed integrazioni si sarebbe rivolta alle forze dell’ordine per segnalare i maltrattamenti subiti undici volte. Proprio lo scorso aprile, dunque dopo il delitto, l’uomo è stato rinviato a giudizio con l’ipotesi di reato di maltrattamenti che la donna aveva presentato contro di lui.