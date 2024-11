Sanmichelese regge in 10 e torna a casa con il pari

RIESE

1

SANMICHELESE

1

RIESE: Codeluppi, Notario Aranda, Cuoghi (57’ Davoli), Borghi (57’ Candeloro), Malavolti, Boschetti, Mussi, Owusu, Fantastico, Volpini (88’ Mazzoli), Pedrazzoli. A disp: Tosi, Turci, Coviello, Lugli, Incerti, Amura. All: Santachiara (Nazzani squalificato)

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Farina (74’ Casini), Alicchi, Tardini, Notari, Manzini, Solla (46’ Frimpong). A disp: Paganelli, Ferrari, Doku, Rafrafi, Peddis, Tolu, Gorzanelli. All: Azzurro.

Arbitro: Candela di Parma

Reti: 18’ Manzini, 73’ (rig.) Volpini

Note: espulso Notari per doppia ammonizione al 50’, ammoniti Boschetti, Volpini, Candeloro, Ashong.

La super sfida fra le due inseguitrici della Cdr Mutina si chiude senza vincitori e sorride solo il Castellarano, che mette la freccia in classifica al secondo posto su Riese e Sanmichelese. Nell’1-1 i rimpianti sono per i rossoneri di casa, che hanno giocato oltre 40’ con l’uomo in più e con Malavolti hanno regalato l’1-0 ai sassolesi. Proprio l’episodio del 13’ apre la gara: Malavolti serve inavvertitamente un assist a Manzini che non sbaglia. Al 40’ grande punizione di Volpini e Schiuma salva con una grande parata, la prima della sua domenica da protagonista. Ad inizio ripresa Fantastico ha una buona occasione ma calcia alto. Subito dopo la squadra di Azzurro resta in dieci: Notari, già ammonito, secondo l’arbitro usa il gomito per difendersi da un avversario e arriva il secondo giallo. Si gioca costantemente nella metà campo ospite e al 73’ Fantastico si invola verso il portiere con Farina che lo atterra platealmente da dietro: rigore ma a sorpresa niente cartellino che avrebbe potuto anche essere rosso vista l’entità del contatto da parte del difensore ospite. Trasforma all’incrocio dei pali Volpini. Poco dopo, su un gran tiro a scendere di Fantastico, ci vuole un vero miracolo di Schiuma che con un gran colpo di reni riesce a deviare oltre la traversa. Nel recupero un paio di palloni pericolosi in area riese avrebbero potuto cambiare l’esito a favore degli ospiti, ma l’1-1 non cambia più.