Schiacciato sotto l’escavatore. Un 86enne in condizioni critiche

Gravissimo infortunio sul lavoro ieri all’ora di pranzo in un campo di Polinago. Un 86enne è rimasto schiacciato sotto ad un escavatore. L’uomo stava azionando il mezzo quando ha perso il controllo ed è stato travolto finendo schiacciato. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e da Pavullo si è alzato in volo l’elisoccorso. L’anziano è stato preso in carico dai sanitari poi è stato caricato sull’elicottero e trasportato, in gravi condizioni, all’ospedale di Baggiovara dove è stato sottoposto ai primi accertamenti dai medici del pronto soccorso del nosocomio. Dalle prime informazioni l’86enne, nell’incidente, ha riportato ferite gravissime ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri.