Schlein: "Alluvione, servono ristori e non proclami"

"Vi inviteremo presto a una conferenza stampa dove illustreremo il programma della festa nazionale. Abbiamo fatto la scelta di farla in Romagna, a Ravenna, per stare continuamente al fianco dei territori colpiti dall’alluvione e dalle frane di maggio". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, a margine della festa di Bosco Albergati rispondendo alla domanda su chi inviterà il Pd alla festa nazionale. "Lo voglio rimarcare mentre continuiamo a dire insieme a Stefano Bonaccini che ancora non stiamo vedendo quelle risorse che servono per il 100% dei ristori, alle imprese, alle famiglie, all’agricoltura così colpiti. In quella misura del 100% che aveva promesso la premier Giorgia Meloni. Continuiamo a insistere che al di là dei proclami c’è bisogno di risposte molto in fretta", ha detto Schlein.

Ma non solo. "Siamo molto preoccupati e ribadiamo la nostra piena disponibilità a collaborare: il Pnrr è una grande sfida e appartiene ai cittadini e alle cittadine. Ci giochiamo il futuro, è un’occasione per chiudere i divari".

"Ma c’è tanta preoccupazione – aggiunge – anche per quanto riguarda la sanità, perché questo governo non ha messo risorse sufficienti in manovra".