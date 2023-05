Sconti e informazioni sui servizi Dal Comune un kit per i nuovi nati

L’amministrazione comunale di Fiorano Modenese, con l’intento di dare testimonianza riguardo il tema della natalità, ha deciso di intraprendere una nuova iniziativa. Si tratta della consegna di uno speciale Kit ’Benvenuti!’ ad ogni nuovo nato dell’anno, contenente informazioni (tramite QrCode) utili ai genitori sui servizi sia pubblici che privati offerti sul territorio, un piccolo dispositivo di sicurezza necessario per il trasporto in auto dei piccoli, alcuni prodotti selezionati per la prima infanzia e tre buoni-sconto offerti da sponsor locali. Domenica scorsa i genitori hanno ritirato questo kit presso la biblioteca comunale BLA. Si tratta solo di una prima ’tranche’ di consegne, perché rivolta ai bambini nati dal 1° gennaio al 2 maggio. In seguito si procederà a cadenza semestrale, per cui a cavallo tra dicembre 2023 e gennaio 2024 il kit sarà donato ai nati nella seconda parte dell’anno in corso. E lo riceveranno sia i genitori che già risiedevano a Fiorano sia i genitori che si sono da poco trasferiti nel comune ma con figli nati nel 2023. La busta di carta è stata realizzata dai ragazzi della cooperativa Gulliver, i quali hanno anche confezionato alcuni kit.