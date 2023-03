Scontro tra bus, paura sui viali Feriti sei studenti e un autista

di Valentina Reggiani

Viaggio ad alta tensione, ieri mattina, per un gruppo di studenti diretti a scuola. Due autobus, infatti, si sono scontrati proprio all’altezza di una fermata e almeno sei studenti – seppur in modo lieve – sono rimasti feriti così come uno dei due autisti dei mezzi pubblici.

Lo schianto ha causato anche alcuni danni ai bus: il vetro anteriore del primo è andato in frantumi così come il motore dell’altro mezzo tamponato.

L’incidente si è verificato intorno alle 7.45 circa di ieri mattina, in viale delle Rimembranze, all’altezza dell’incrocio con via Saragozza. L’azienda fa sapere che i due mezzi Seta stavano percorrendo viale delle Rimembranze in direzione di Largo Risorgimento. Il primo mezzo era in servizio sulla linea urbana 2: dopo avere effettuato la fermata, in prossimità di via Saragozza si stava accingendo a ripartire quando è stato tamponato da una corriera in servizio sulla linea 740, che proveniva invece da Vignola ed era diretta in Autostazione.

Entrambi i mezzi stavano trasportando un buon numero di passeggeri che, ovviamente, si sono spaventati a seguito dell’improvviso urto. Subito i conducenti hanno allertato la centrale operativa che ha immediatamente richiesto l’intervento dei sanitari del 118 e della polizia locale. Inoltre è stato disposto il recupero dei due mezzi coinvolti nell’incidente e – spiega Seta – l’invio di mezzi sostitutivi per consentire la regolare ripresa del servizio delle corse interrotte. I feriti sono stati subito soccorsi dai sanitari del 118, giunti sul posto con più ambulanze e alcuni minorenni sono stati trasferiti in ospedale per gli accertamenti di rito.

A riportare contusioni anche l’autista di uno dei due mezzi pubblici, che è stato poi sottoposto ad accertamenti. Fortunatamente – come detto – nessuno ha riportato gravi ferite ma lo spavento è stato inevitabile. Gli accertamenti sulla dinamica dello schianto sono ora nelle mani degli agenti della polizia locale: su entrambi i mezzi sono presenti telecamere di sorveglianza, le cui immagini saranno messe a disposizione degli agenti per ulteriori accertamenti. Essendo l’incidente avvenuto all’ora di punta si sono registrati anche disagi alla circolazione, con lunghe code ancora visibili anche un’ora dopo l’incidente.

La direzione aziendale di Seta, nella sua nota, ha ringraziato "gli operatori sanitari del 118 e gli agenti di polizia intervenuti, formulando altresì sinceri auguri di pronta guarigione a tutte le persone coinvolte nell’episodio".