Scoppia rissa tra stranieri. In due all’ospedale, feriti da cocci di bottiglia

Una violenta rissa si è verificata sabato sera nel quartiere Madonnina, proprio davanti al Supermercato Despar di via Cabassi.

Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, all’improvviso, poco prima della chiusura del supermercato alcuni cittadini stranieri – pare persone senza fissa dimora – hanno iniziato a litigare animatamente. Dopo di che uno dei coinvolti nella lite ha afferrato un coccio di bottiglia per poi ferire i due ‘rivali’, fortunatamente non in modo grave. L’episodio è accaduto appunto sabato sera e sotto gli occhi dei clienti del supermercato che si accingevano a raggiungere le proprie auto, posteggiate all’esterno. Non è dato sapere il motivo della lite, ovviamente. Pare che tre, quattro persone note in zona abbiano iniziato a gridare, ad offendersi. Dalle parole i soggetti sono quindi passati ai fatti e dopo schiaffi e pugni uno dei coinvolti nella lite ha afferrato un coccio di bottiglia, ferendo due dei cittadini coinvolti nella violenta lite. Sul posto, allertati sia dai dipendenti che dai clienti che basiti hanno assistito alla scena sono subito intervenuti gli agenti della volante insieme ai sanitari del 118. I due feriti sono stati subito soccorsi dal personale intervenuto: fortunatamente non hanno riportato lesioni gravi mentre l’aggressore si è dato alla fuga prima dell’arrivo delle pattuglie. Gli agenti hanno poi raccolto le testimonianze dei presenti e sono ora in corso accertamenti per risalire all’aggressore. Da tempo i lavoratori del supermercato segnalano la situazione di degrado in cui è precipitata la zona, tanto che negli ultimi tempi gli interventi proprio nel parcheggio del supermercato, da parte delle forze dell’ordine sarebbero stati numerosi.

v. r.