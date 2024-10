Scuola d’infanzia Golinelli: trasferite temporaneamente due sezioni

Mirandola procede l’avanzamento di piano messo in campo dall’amministrazione, fin dalla precedente legislatura, per adeguare le strutture comunali dell’infanzia e dei nidi. E presto, dopo il riallestimento degli spazi interni relativi al Nido della Civetta, realizzati tra luglio e agosto, saranno in arrivo altre novità, che certamente comporteranno qualche disagio per alcune famiglie. Infatti, con l’approssimarsi della stagione invernale due sezioni della scuola dell’infanzia "Silvia Golinelli" saranno trasferite da viale Gramsci al plesso della scuola primaria in via Giolitti, accanto alla sede municipale eretta dopo il terremoto. La nuova sistemazione per questi bimbi sarà al piano terra, vicino alle classi dei bambini del primo anno della primaria, con accesso riservato ai bagni e a un’area giardino dedicata.

Il trasferimento riguarderà solo i "bambini più grandi", che hanno già iniziato l’anno scolastico nella sede di viale Gramsci. Il passaggio avverrà nel mese di novembre (la data non è ancora stata precisata, ndr), per consentire l’inizio dei lavori di adeguamento sismico e di efficientamento energetico, che partiranno dalla parte più vecchia dell’edificio, precedentemente impiegato come scuola elementare.

La spesa per questo intervento di manutenzione straordinaria si aggira intorno a 1,5 milioni di euro e sarà piuttosto complesso, richiedendo ovviamente tempo. Alle famiglie dei bimbi la novità era stata anticipata all’inizio di settembre, dalla sindaca Letizia Budri, assieme all’assessora all’Istruzione Marina Marchi, alla dirigente scolastica Raffaella Pellacani e ai tecnici comunali come gesto di condivisione, utile a fornire tutti i dettagli del piano di gestione dei lavori e del trasferimento.

al. gr.