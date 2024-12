"Se giocano a braccio sciolto possono metterci in difficoltà"

C’è una Perugia che sa di avere dalla propria parte i favori del pronostico, ma sa anche quali rischi comporta giocare sempre con la pressione di vincere e la consapevolezza di essere forti che va ogni volta confermata sul campo. Così si esprime allora Angelo Lorenzetti alla vigilia del match di Coppa Italia contro la ‘sua’ Modena Volley: "Talento Modena ne ha, soprattutto per quanto riguarda il braccio e certe altezze, al centro della rete; in attacco, in termini di positività sono la miglior squadra e quindi dobbiamo fare molta attenzione perché sappiamo che contro Perugia è più facile giocare a braccio sciolto, questo è un qualcosa che si è creata Perugia nella storia e dobbiamo stare attenti. In questo match, quello dei quarti di coppa, ci può stare anche di perdere qualche set, ma noi vogliamo andare a Bologna, sappiamo che dobbiamo farlo contro questa Modena, che nel giorno di Santo Stefano ha fatto vedere che pallavolo è in grado di giocare". Accanto al tecnico marchigiano Yuki Ishikawa, protagonista quattro giorni fa ma ancora non sicuro del posto da titolare stasera: "Io non penso che giocare con lo stesso avversario può essere un vantaggio – conclude Ishikawa - perché sarà tutta un’altra partita: non è campionato, ma è la Coppa Italia e noi vogliamo vincere con qualsiasi risultato".

a. t.