Sei mesi di eventi con musica, teatro e sport

Due coordinate per descrivere ‘LaCarpiEstate’ 2025: "Un tempo lungo, tanti spazi". Così l’assessore alla Cultura, Giuliano Albarani, introduce la prossima stagione della rassegna cittadina, che andrà da maggio a ottobre, tra manifestazioni consolidate e novità, musica, teatro, cinema, visite guidate, gioco e manifestazioni sportive, per pubblici e gusti diversi.

Una stagione che, afferma l’assessore, "inaugura in maggio con lo sport e si chiude a ottobre con la Festa del racconto, unendo in un unico contenitore rassegne ormai consolidate e attese ad alcune sorprese, appuntamenti organizzati e promossi direttamente dal Comune a iniziative presentate dalle associazioni locali con il sostegno dell’amministrazione".

"Nella programmazione del cartellone – spiega Albarani – ci siamo premurati di dare regolarità e conseguenzialità agli eventi, anche non rientranti nella mia delega, come lo sport, per garantire a tutti la possibilità di una partecipazione sistematica, che sia di svago, ma anche di elevata e ampia offerta a chi resterà in città nei mesi estivi. Di qui la scelta di un palinsesto con una funzione ‘aggregativa’ e trasversale".

Si parte a maggio con ‘LaCarpiEstateSport’, eventi e gare promosse dalle società sportive carpigiane e dalla Consulta E Sport e benessere nel parco delle Rimembranze e che contiene anche Carpi in bici. Sempre a maggio apre anche il calendario delle iniziative in centro storico organizzate dall’Hub urbano attraverso l’associazione CarpiLab.

Il 31 maggio debutterà la nuova manifestazione ‘Playtime – A Carpi è tempo di giocare’, con installazioni, giochi e ambientazioni per bambini, ragazzi e adulti in piazza Martiri e a Palazzo dei Pio organizzata dal Castello dei ragazzi.

Ancora, gruppi di lettura estivi, ‘Così lontano, così vicino’ nelle frazioni, ‘Concentrico’, diffuso in tutto il centro storico, ‘Coccobello’. ‘CarpInMusica’ con ‘Carpinclassica’, ‘Mundus’ e ‘Carpinjazz’; ‘Notte fluo’ in via Cuneo, tra musica, danza, cibo, giochi e spettacoli di animazione e le ‘Notti d’arte’ dei Musei di Palazzo dei Pio, con visite guidate, tattili e olfattive, reading musicati e degustazioni teatralizzate che proseguono fino a Ferragosto.

Per tutto il mese nei centri sociali Graziosi, Gorizia e Guerzoni sono in programma anche gli appuntamenti di ‘Tutti giù nei parchi’. La sera dell’11 luglio parte la pedalata notturna da Carpi al lago di Garda organizzata da Fiab. Cinema con ‘Tenera è la notte’ e ‘Carpi film festival’. A settembre, il FestivalFilosia, ‘CarpInCcienza’, ‘Emilia food festival’ e la ‘Festa del racconto’, dall’1 al 5 ottobre.

Maria Silvia Cabri