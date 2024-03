Senso unico in via Matteotti nei giorni di scuola

Modifiche alla viabilità nella zona delle scuole superiori di Pavullo. L’avanzamento dei cantieri in corso ha permesso di rimodulare la circolazione. Durante le vacanze pasquali la circolazione sulla comunale via Matteotti sarà a doppio senso di marcia mentre, con la ripresa della scuola, il 3 aprile prossimo, sarà introdotto il senso unico dalle ore 7,30 alle ore 14,00, ma solo nei giorni di apertura delle scuole. Quindi, il pomeriggio e la domenica è permesso il doppio senso di marcia. "Un miglioramento – commenta il sindaco Davide Venturelli – che siamo riusciti a ottenere rinegoziando le condizioni con la Provincia di Modena, la Scuola e il Responsabile della sicurezza di scuola e cantieri di Seta. Inizialmente, la Provincia aveva richiesto di chiudere la viabilità fin quando non erano cessati i cantieri". La modifica alla viabilità, con il senso unico permanente in Via Matteotti, era stata applicata nell’autunno 2023 in vista della partenza dei cantieri nelle scuole superiori: era iniziata la costruzione della nuova palestra del Marconi ed erano prossimi l’avvio della ristrutturazione completa della palestra esistente del Cavazzi e due stralci di antisismica sulla vecchia ala di quest’istituto di istruzione superiore. Inoltre, sempre nell’autunno dello scorso anno, una ragazzina era stata investita davanti alla scuola nell’orario di accesso. "Essendoci una concentrazione di quasi mille studenti occorreva garantire la sicurezza e venire incontro alle esigenze della viabilità di Pavullo", ricorda il sindaco. Ancora oggi, alle scuole superiori Marconi e alle Cavazzi - Sorbelli sono in corso quattro cantieri. Quello della palestra del Marconi dovrebbe essere ultimato entro il 2024.

Walter Bellisi