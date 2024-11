Serpini: "A Gubbio serve umiltà"

La striscia positiva di 3 gare (7 punti), il +7 sulla zona playout e la situazione d’emergenza che vive il Gubbio sono tre pericolose distrazioni nella testa del Carpi che oggi (ore 17,30) scende in Umbria. E nella conferenza pre gara mister Cristian Serpini batte subito sul tasto della concentrazione. "Non abbiamo fatto nulla – le sue parole – solo alcune buone prestazioni ma la testa torna sempre a Pesaro, appena ci si rilassa si fa male, siamo pronti a fare un’altra gara di spessore col massimo dell’umiltà. Ci stiamo concentrando molto sulla prestazione e i risultati sono una conseguenza. La cosa positiva è che siamo in crescita, se non facciamo i presuntuosi abbiamo ancora tanti margini, perché alcuni giocatori che fin qui hanno dato un contributo "normale" possono diventare importanti". Il Gubbio che era partito per stare in alto è pari ai biancorossi, viene da 4 ko nelle ultime 5 gare e ha fuori 7 giocatori, con quasi tutto l’attacco ai box. "Per il Gubbio le aspettative erano alte a inizio stagione – prosegue Serpini - non le stanno mantenendo anche per qualche assenza, ma rimane una squadra che ha colpi con i centrocampisti che sanno inserirsi molto bene. Mi aspetto una squadra agguerrita con voglia di rivalsa". Il Carpi ha ritrovato Rossini e Cortesi. "Cortesi è a pieno regime – spiega - e potrà anche avere un utilizzo ma è tanto che è fuori e va dosato bene. Rossini ha una settimana in più sulle gambe. Saporetti non segna da 7 gare? A Simone, soprattutto quando non c’era Mandelli, ho chiesto di staccarsi dalla porta e dare una mano a legare il gioco e l’ha fatto molto bene. Per questo sarei bugiardo nel dire che mi aspettavo che fosse prolifico in zona gol come all’inizio. Ha sempre fatto il suo". PROGRAMMA. La 15^ giornata: Vis Pesaro-Ascoli 1-1, Legnago-Spal rinviata, Pineto-Perugia 3-1, Pontedera-Pianese 1-2, oggi (15) Arezzo-Pescara, Sestri-Rimini, Ternana-Lucchese e Torres-Entella, (17,30) Gubbio-Carpi, rinv. al 5/12 Campobasso-Milan U23. Classifica: Pescara 32, Torres 29, Ternana (-2) ed Entella 27, Arezzo 24, Pianese 23, Campobasso e Vis Pesaro 22, Gubbio, Carpi e Rimini 18, Pineto 17, Perugia 15, Lucchese 14, Pontedera 13, Ascoli 12, Milan U23, Sestri e Spal (-3) 11, Legnago 8. DAL CAMPO. Oltre a Panelli e Forapani out anche Zoboletti, si va verso la conferma della squadra delle ultime 2 gare. In casa umbra ko anche Proietti e Rovaglia che si aggiungono a Di Massimo, D’Ursi (in panchina ma inutilizzabile), Giovannini, Tomasini, Faggi e David (con la Romania), torna Franchini, rientra Maisto, convocati anche 3 Primavera. GUBBIO (3-5-1-1): Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Stramaccioni; Zallu, Rosaia, Iaccarino, Corsinelli, D’Avino; Maisto; Fossati. A disp. Bolletta, Sportolaro, Signorini, Pirrello, Conti, Franchini, D’Ursi, Mancini. All. Taurino. CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Rossini, Calanca; Contiliano, Mandelli, Figoli; Puletto; Saporetti, Gerbi. A disp. Pezzolato, Lorenzi, Verza, Cecotti, Mazzali, Mazzoni, Amayah, Nardi, Cortesi, Sereni, Stanzani, Sall. All. Serpini.

Arbitro: Poli di Verona

Davide Setti