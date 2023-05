Serve un muratore in grado di lavorare in autonomia

Il Centro per l’Impiego di Vignola sta conducendo la ricerca per conto di una azienda del settore edilizia di un muratore specializzato in grado di svolgere in autonomia lavori di muratura generali e lettura di disegni tecnici. Più nello specifico la persona da assumere deve saper realizzazione pareti con mattoni o blocchi, realizzazione di intonaci, lavori di cuci e scuci con mattoni, rasature di murature pronte alla pitturazione, posa di pavimenti e rivestimenti, realizzazione e posa di massetti cementizi, posa di guaine e malte impermeabilizzanti. La persona scelta deve anche saper dimostrare capacità di organizzare il lavoro e impartire ordini ai manovali. E’ richiesta una esperienza quinquennale nella mansione ed è considerata preferibile una persona automunito. Si offre un contratto di lavoro e tempo indeterminato con orario a tempo pieno. Si raccolgono candidature fino al 22 maggio. Per candidarsi cliccare www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe oppure contattare [email protected]