"Serve una scelta che sia definitiva"

"Mi ero abituata ormai alla raccolta del martedì e del giovedì per quanto riguarda la carta e la plastica, e secondo me questo metodo funziona molto bene – dice Elisabetta Piancone –. Installare dei cassonetti per raccogliere la carta temo che farà diventare il processo un po’ più macchinoso rispetto a quello attuale. Per me la cosa importante è che si trovi una soluzione definitiva, non ha senso cambiare continuamente i metodi di prelievo dei rifiuti. Per me il fallimento di questo metodo purtroppo è stato unicamente relativo ai rifiuti lasciati per strada che hanno creato una situazione di degrado che Modena prima non aveva: le montagne di rifiuti che vedevo in Viale Gramsci erano indecorose".