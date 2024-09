"Servirebbero più controllori"

"Prendo l’autobus ogni mattina per andare a scuola: si tratta di un servizio molto importante per tutti gli studenti che come me arrivano a scuola con il trasporto pubblico. A ogni modo – osserva la giovane Alessia Benincasa – è evidente che ci siano alcuni aspetti su cui sarebbe importante intervenire, a partire dal tema degli orari. Faccio un esempio: la linea che devo prendere per tornare a casa da scuola arriva davanti all’istituto alle 13 spaccate, e non sempre riesco a fare in tempo e a salire a bordo. Il problema è che quello successivo passa dopo venti minuti, e questo crea qualche caos. I controllori? Ne vedo spesso, ma personalmente li aumenterei ancora"