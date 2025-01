Servizio civile, c’è il bando: sono 26 i posti disponibili

Ventisei posti nelle diverse amministrazioni comunali del distretto ceramico. Tanti ne rende disponibili, tra Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello il bando del servizio civile universale. Si tratta di un’opportunità per i ragazzi tra i 18 e 28 anni di età dell’Unione Europea e ai giovani non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia che vogliano contribuire attivamente al benessere della comunità acquisendo nuove competenze. Il bando prevede la selezione di operatori volontari, impegnati in progetti della durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali a fronte di un assegno mensile di 507,30 euro. Il prossimo 30 gennaio, alle 18, si terrà un incontro on-line informativo sul bando curato degli esperti di Arci servizio civile di Reggio (iscrizioni a reggioemilia@ascmail.it). I quattro Comuni del distretto hanno già messo a punto i loro progetti, con avvio previsto a maggio.

A Sassuolo i posti disponibili sono 10 la metà dei quali a Paggeriaarte, dove sono attivati i progetti ‘Aiutare per crescere 2024’ (un posto) e ‘Comunità per la tutela dei beni culturali emiliani’ cui verranno destinati quattro giovani. Due posizioni sono invece aperte presso il nido d’infanzia comunale ‘Parco’, altrettante al nido ‘Sant’Agostino’ e uno al nido ‘San Carlo’ nell’ambito dei servizi ‘nidi d’infanzia’.

Otto, invece, i giovani che ‘arruolerà’ Maranello (dove 3 sono riservati a candidati con Isee inferiore a 15mila euro) per destinarli ad attività di socializzazione ed educative per i giovani, alla fruizione degli spazi culturali da parte di adolescenti, all’accompagnamento studenti sui mezzi scolastici, al supporto nelle attività di sostegno scolastico e laboratori, all’affiancamento nelle attività educative per la prima infanzia, animazione culturale e ricreativa, supporto ai Centri per le famiglie e collaborazione alle attività di comunicazione.

Tre invece i posti disponibili a Fiorano: due al servizio istruzione del Comune, uno a Casa Corsini. Cinque, infine, i posti messi a disposizione a Formigine: uno per il servizio istruzione a contatto con il pubblico, uno nell’Ufficio comunicazione, uno nell’Ufficio Europa, uno nello sportello del cittadino e uno al servizio coordinamento eventi. Le domande si presentano online dalla piattaforma Dol, accedendo con lo Spid a https://domandaonline.serviziocivile.it