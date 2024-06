Sfida testa a testa tra Bonilauri e Fantini

A Prignano l’elezione del sindaco sarà un testa a testa tra due candidati che hanno entrambi già vissuto questa esperienza: da una parte Mauro Fantini, primo cittadino uscente e già sindaco dal 2004 al 2014, ed Ennio Bonilauri, sindaco dal 1995 al 2004. Entrambi hanno presentato alcuni dei punti principali del loro programma. In particolare, Bonilauri sostenuto dalla lista "Unire Prignano – Democrazia e libertà" insiste su sanità, istruzione, agricoltura, imprese, sport, volontariato e patrimonio territoriale.

"Un obiettivo – spiega Bonilauri – sarà proporre Prignano come comune pilota per la formazione didattica orientata a un’agricoltura circolare e sostenibile nelle diverse filiere di produzione agroalimentare. In accordo con i ministeri di competenza, fonderemo un istituto agrario magistrale per una moderna agricoltura. Sulla sanità, ripristineremo la guardia medica come era prima del luglio 2023.

Ripristineremo – ha proseguito – la Fiera della gastronomia montana e la scuola calcio maschile e femminile. Infine, valuteremo attentamente le classificazioni tra vie comunali e vicinali: la sicurezza della viabilità è uno strumento di presidio territoriale". Per quanto riguarda la lista Futuro per Prignano che sostiene Mauro Fantini, sono 10 i punti chiave: rafforzamento e piena integrazione di Prignano nell’Unione dei Comuni, rispondere alle esigenze di chi vive e volesse andare a vivere a Prignano, massimo impegno nella sistemazione della viabilità comunale, interventi sulla viabilità volti alla riduzione della velocità dei veicoli e quindi funzionali alla sicurezza stradale, installazione di foto trappole nei punti di raccolta dei rifiuti per reprimere il fenomeno degli abbandoni, conferma del "Bonus bebè" per le giovani famiglie e implementazione del progetto "Al nido gratis con la Regione", investimenti sulle infrastrutture digitali, supporto e sostegno alla rete delle locali associazioni di volontariato, impegno nel sociale e contrasto all’evasione fiscale, presenza costante del sindaco all’interno del municipio, perché "il sindaco svolge un ruolo di servizio alla comunità e la sua presenza costante e attiva sul territorio è condizione indispensabile". Sarà una sfida all’ultimo voto con due candidati che hanno una forte presa sui rispettivi elettorati. Due uomini con una lunga esperienza politica, molto conosciuti in paese.