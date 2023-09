Sfide nei cieli tra aerei acrobatici

Alcuni visitatori li hanno soprannominati "le ballerine del cielo", e basta alzare lo sguardo per rendersi conto che l’accostamento è più che azzeccato. E’ tutto pronto per i Campionati Europei di Volo Acrobatico nella "splendida" cornice dell’aeroporto Paolucci di Pavullo, dove a partire da domani i 26 migliori piloti provenienti da 10 nazioni si sfideranno - uno alla volta - all’interno di un cubo di volo individuato tra l’Aeroporto e il crinale di Lavacchio, dunque nella massima sicurezza. Avrà luogo oggi la cerimonia di apertura in piazza Montecuccoli, con l’arrivo del corteo che partirà alle 15.35 da piazza Caduti di Nassiriya. Occhi puntati al cielo alle 16.30 quando sorvoleranno il paese due velivoli ‘A- 200 Tornado’ dell’Aeronautica Militare. In seguito, si procederà all’accensione del braciere olimpico. Domani, poi, avranno finalmente il via le gare ufficiali che si svolgeranno tutti i giorni fino a venerdì prossimo, nelle fasce orarie 9-13 e 15-19. A formare la giuria sono 7 esperti internazionali, oltre al capo-giudice. "Ogni atleta è tenuto a svolgere tre programmi: uno obbligatorio (cioè simile per tutti), uno libero (a scelta del pilota) e un altro sconosciuto (fornito dai giudici al pilota) - spiega il direttore di gara Maurizio Costa -. Ad essere valutata è la precisione di esecuzione, un po’ come avviene nei tuffi: ogni errore porta ad un abbassamento del punteggio. Inoltre, sabato mattina si volerà a ritmo di musica nella competizione ‘freestyle’, dove i piloti faranno valere la propria fantasia per formare una classifica a sé stante rispetto ai Campionati assoluti".

Per riuscire a portare una competizione di questo calibro a Pavullo, grandissimo è stato l’impegno profuso dalla dirigenza del Paolucci: "L’Italia aveva ospitato l’ultima volta i Campionati Internazionali di Acrobazia Aerea ben 41 anni fa - sottolinea il presidente dell’Aero Club Roberto Gianaroli -. Il ritorno a Pavullo è un riconoscimento dell’evoluzione che ha avuto questa infrastruttura. In questi giorni, il flusso di persone e soprattutto bambini è stato molto importante. Gli atleti sono soddisfatti dell’organizzazione e dello scenario, per loro del tutto nuovo".

Riccardo Pugliese