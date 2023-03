Si è spento Ganzerli, ’re’ dei giardinieri

Ha lasciato sgomenta la comunità di Medolla la notizia della morte di Giorgio Ganzerli. Il sessantancinquenne si è spento in ospedale. Era molto conosciuto non solo perché il fratello Giuseppe aveva ricoperto in comune la carica di vicesindaco, ma soprattutto perché aveva avviato una fiorente attività di giardiniere e vivaista "Agriverde", lungo la Statale. "E’ una notizia che mi riempie di tristezza – ha affermato il sindaco Alberto Calciolari –. Alla famiglia e ai parenti lascio i più sinceri sensi del cordoglio dell’amministrazione comunale". Persona dedita al lavoro e alla famiglia, con la sua attività ha rappresentato punto di riferimento per il settore. "Giorgio – ricorda Luca Benassi, presidente della categoria giardinieri di Lapam Confartigianato – è stato tra i promotori del gruppo giardinieri. Era una persona sempre attenta e collaborativa, oltre che estremamente professionale e preparata: lo avevamo scherzosamente soprannominato ’Il Re’, perché per noi era, e sarà sempre, un punto di riferimento". Infatti, oltre che tra i promotori del gruppo giardinieri, Ganzerli è stato da sempre consigliere per la categoria, offrendo grande supporto ai colleghi. "Ricorderemo con affetto Ganzerli – ha detto il segretario generale Lapam Carlo Alberto Rossi – perché ha svolto un grande lavoro come consigliere della categoria dei giardinieri, prestando sempre molta attenzione ai bisogni dei colleghi". Funerali oggi partendo alle ore 14 dalla Funeral Home Terracielo di Mirandola per poi raggiungere la chiesa di Medolla.

Alberto Greco