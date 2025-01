Si riparte dal Cimone. Fiaccolata sulle piste: "Montagna da vivere in tutte le stagioni"

Un’emozionante serpentina di luci tricolori. Consueta fiaccolata del Cimone ieri pomeriggio sul Cimone: come da tradizione di Capodanno, i maestri di sci sono scesi nel buio lungo la pista Beccadella Sud a Passo del Lupo. Organizzata dalle due scuole Sci Sestola e Sci Cimone, vi hanno partecipato 45 fra maestri di sci e snowboard. Numerosi turisti sono saliti a Passo del Lupo per assistere al suggestivo appuntamento del primo giorno dell’anno costellato da luci e colori. Mentre la sera c’è stata la proiezione di Kung Fu Panda 4 al Cinema Teatro Belvedere. Successo per la Fiaccolata anche alle Piane il giorno prima alle 18 sulla Pista del Poggio: una quindicina i partecipanti con vin brulè per tutti alla fine.

Intanto il presidente della Regione Michele de Pascale ha concluso proprio ieri la sua visita in Appennino. "Sono stati giorni bellissimi – ha detto il neo governatore – gli ospiti del Cimone sono stati anche molto fortunati, hanno trovato una neve meravigliosa: bisogna approfittarne e venire a sciare. La montagna è da vivere tutto l’anno: i quattro comuni del comprensorio, ognuno con le proprie specificità riescono a offrire opportunità adatte a tutti: ai bambini, a chi ama lo sci, ai Bob: ce n’è per tutti i gusti". Il Cimone offre tanto anche sul fronte enogastronomico: "Non abbiamo paura di confronti con gli territori più blasonati, la cucina emiliano romagnola è unica, un’occasione in più per vivere momenti speciali". Il presidente ha anche incontrato in questi il sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli. Quanto al 2025, de Pascale ha rivolto gli auguri al territorio, spiegando che "il 2025 sarà un anno impegnativo: nuove sfide per il nuovo percorso nella nostra regione, si parte con tanti obiettivi e tanta fiducia per il futuro". Il presidente tra l’altro accompagnato dal sindaco di Sestola ha visitato il castello e con il sindaco di Fanano il Palaghiaccio e Andrea Dondi (Coni).

De Pascale ha trascorso questo periodo in compagnia del presidente del Consorzio Cimone Luciano Magnani che ha ringraziato la Regione "per il supporto di questi anni con importanti investimenti. La neve abbondante di questi giorni è anche stata favorita dai generatori che ci ha fornito la Regione e che ci hanno permesso di garantire un servizio di qualità".

g.a.