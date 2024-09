Si schianta con l’aliante: "È caduto in verticale"

Un uomo di 71 anni, Eugenio Chiodi, originario di Fiorano, è morto ieri verso le 12,20 schiantandosi con il suo aliante sulla pista del piccolo aeroporto di Pavullo, sull’Appennino modenese. L’aliante è caduto verticalmente in fase di salita. Roberto Gianaroli, presidente dell’aeroclub di Pavullo, ha assistito alla tragedia: "In fase di decollo in modo inspiegabile l’aliante è andato in rotazione a destra e a una quindicina di metri da terra è precipitato. Il decollo era stato con il verricello".