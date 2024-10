Sicurezza idraulica, via a un tavolo

Un tavolo tecnico permanente con Aipo, per il quale l’Agenzia interregionale per il fiume Po ha già dato la propria disponibilità, convocato dall’assessorato all’Ambiente per il coordinamento operativo e il monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza del nodo idraulico modenese, una priorità per il territorio. Lo ha annunciato l’assessore Vittorio Molinari nel corso della risposta all’interrogazione del M5s, presentata da Giovanni Silingardi, sui lavori di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di espansione del fiume Secchia. L’interrogazione è stata trattata nella seduta consiliare di lunedì insieme a un ordine del giorno presentato da Pd, Avs, M5s, Pri-Azione-Sl, Modena civica che chiede la convocazione di un commissione consiliare sul tema, alla presenza di Aipo, dell’Ente parchi Emilia centrale e di altri esperti, per approfondire il tema della sicurezza idraulica del territorio, conoscere lo stato di avanzamento degli interventi e della progettazione delle casse di espansione del Secchia e del Panaro.