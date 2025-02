Sicurezza, l’appello: "La situazione è grave"

"Cosa deve ancora accadere affinché l’amministrazione comunale comprenda la gravità della situazione?". Lo chiede, al sindaco, il consigliere comunale Francesco Macchioni, capogruppo dell’omonima lista civica e già candidato sindaco in occasione delle ultime due tornate amministrative. E lo chiede, Macchioni, aggiungendo la sua voce a quella delle opposizioni che sulla necessità di garantire alla città un presidio più puntuale si erano già espresse la settimana scorsa. Lui, già protagonista di un episodio che lui stesso aveva reso pubblico (la sgradita visita di un uomo ubriaco nel suo negozio lo aveva costretto a chiamare la Polizia) chiedendo maggiore attenzione nei confronti degli esercenti cittadini, torna alla carica dopo aver scoperto che dalla facciata del palazzo che ospita il suo esercizio sono stati asportati i pluviali. Fatta regolare denuncia, si dice deluso e frustrato.

"La mia attività – aggiunge – è diventata un bersaglio. Quale messaggio stiamo trasmettendo ai cittadini? Questi episodi vengono ignorati, come se non avessero importanza, come se la voce di chi vive e lavora in città fosse trascurata. La risposta del Sindaco sul tema è stata, a mio avviso, tiepida e insufficiente, e la sicurezza non sembra una priorità per chi governa, o peggio, non sanno affrontarla". Il primo cittadino ha fatto sapere come l’Amministrazione sia al lavoro sul progetto di ‘polizia di prossimità’, proprio per garantire maggiore presidio al territorio, aggiungendo come solo nel 2024 siano stati emessi oltre 20 daspo urbani, ma a Macchioni non basta. Altri episodi del genere, ovvero pluviali smontati nottetempo, sono stati segnalati in altre zone cittadine e fanno, del resto, il paio con l’aggressione subita da una passante in via Cavallotti e con le effrazioni in zona Madonna di Sotto "che rappresentano un trend preoccupante", aggiunge Macchioni. Ad avviso del quale si può e si deve fare di più, anche e soprattutto a livello locale.

"La situazione – continua il consigliere civico – è ulteriormente aggravata dall’assenza di polizia locale sul territorio: non si vedono agenti che dovrebbero garantire, con la loro presenza costante, la sicurezza delle persone".

Finita qui? Nemmeno per idea: Macchioni concorda anche con Forza Italia che aveva chiesto l’installazione di altre telecamere di videosorveglianza a guarda di strade e piazze cittadine "anche se – ammette – installate in città, visto quanto accade, sembrano più essere un deterrente fittizio che un vero strumento di protezione contro questo genere di episodi".

Stefano Fogliani