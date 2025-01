Simbolo delle Brigate Rosse e scritte anti Meloni sul muro

Scritte inquietanti su alcune proprietà private e pubbliche a Vignola. L’allarme è scattato in questi giorni, dopo che in via De Gasperi qualcuno, con vernice rossa, ha imbrattato il muro di recinzione di una villetta con scritte che inneggiano alle Brigate Rosse, apponendo anche il simbolo, ovvero la stella a cinque punte, e una frase che accostando Meloni a Moro sottintende una minaccia. Poco tempo prima, forse la stessa mano (ovviamente ancora non si sa nulla in merito) era entrata in azione in zona via Per Sassuolo/via Cesare Plessi, con la scritta "Sparare ai padroni" e il logo della falce e martello. Una terza scritta è poi stata segnalata alla stazione delle corriere. Al momento, la questione è già oggetto di indagine per le forze dell’ordine, a cui gli episodi sono stati segnalati sia dai proprietari danneggiati (a cui spetterà anche la rimozione delle scritte), sia dalla stessa amministrazione comunale. Dal Comune infatti confermano che la situazione è monitorata e arriva anche la condanna unanime bipartisan. L’Amministrazione – spiegano dal Comune – è a conoscenza del fatto che, nei giorni dopo il Natale, sono apparse alcune scritte, che potrebbero appartenere alla stessa mano, in punti diversi della città. In tutti e tre i casi, vengono indicati come fantomatici nemici i "padroni" e i "fascisti". In due casi, la firma è una falce e martello, in un solo caso la stella a cinque punte". La sindaca Muratori aggiunge: "Non appena abbiamo avuto notizia di questi fatti, come amministrazione abbiamo segnalato il fatto ai carabinieri e anche alla polizia locale, che si sono attivati mettendosi in contatto con la Questura di Modena. Riteniamo del tutto inaccettabili scritte di questo genere. Auspichiamo, quindi, che le indagini possano fare al più presto chiarezza su questi episodi, sugli autori e sugli obiettivi perseguiti". Il capogruppo della minoranza, Angelo Pasini, rileva: "Preoccupa il proliferare di invasati a vario titolo che si rifanno agli estremismi di ispirazione comunista, fascista, anarchica, brigatista. E non vanno sottovalutati neppure i mitomani. Occorre osservare, indagare e controllare i fatti nella loro realtà, anche se si tratta di una minaccia scritta sul muro…".

m.ped.